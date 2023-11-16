США предостерегли от давления на Израиль по гуманитарным паузам

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что Вашингтон не должен настаивать на гуманитарных паузах в секторе Газа, это решение полностью лежит на Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Соответствующее заявление он сделал в беседе с CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, это "не наше дело". Кристи подчеркнул, что ЦАХАЛ находится на войне, и израильской армии необходимо "сделать то, что нужно, чтобы устранить ХАМАС".

"Я имею в виду, что с такими людьми невозможно вести переговоры, потому что их цель - уничтожить не только Израиль, но и уничтожить еврейский народ..." - заявил он.

Кристи также заявил, что радикальная группировка "порабощает собственный народ".

"И поэтому вы не можете позволить, чтобы людей в Газе использовали в качестве живого щита и всего остального, а затем винить в этом израильтян", - подчеркнул кандидат в президенты США.