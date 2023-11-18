Премьер Венгрии предрек Евросоюзу распад

Политика Брюсселя постепенно забивает гвозди "в крышку гроба" Евросоюза. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Я убежден, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению", - сказал Орбан.

Он предупредил, что если Брюссель продолжит вести эту политику, то это может плачевно закончиться для ЕС. Поэтому он считает, что нужно отказаться от нынешней модели Европы из-за ее неустойчивости.

Также Орбан отметил, что Евросоюз просто развалится и это необходимо предотвратить.

"В наших интересах, чтобы Евросоюз оставался единым. Пусть то, что было собрано с большим трудом, останется целым", - отметил политик.

Он считает, что Евросоюз нуждается не в роспуске, а в изменениях. Однако это возможно только в случае радикальных перемен непосредственно в Брюсселе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!