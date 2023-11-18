Премьер Венгрии предрек Евросоюзу распад
Политика Брюсселя постепенно забивает гвозди "в крышку гроба" Евросоюза. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"Я убежден, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению", - сказал Орбан.
Он предупредил, что если Брюссель продолжит вести эту политику, то это может плачевно закончиться для ЕС. Поэтому он считает, что нужно отказаться от нынешней модели Европы из-за ее неустойчивости.
Также Орбан отметил, что Евросоюз просто развалится и это необходимо предотвратить.
"В наших интересах, чтобы Евросоюз оставался единым. Пусть то, что было собрано с большим трудом, останется целым", - отметил политик.
Он считает, что Евросоюз нуждается не в роспуске, а в изменениях. Однако это возможно только в случае радикальных перемен непосредственно в Брюсселе.
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