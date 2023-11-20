Сильное землетрясение у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья Японии.

Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 87 км к востоку от города Муцу (префектура Аомори), в котором проживают более 56 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 52,6 км.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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