https://news.day.az/world/1615649.html Сильное землетрясение у берегов Японии
Сильное землетрясение у берегов Японии
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья Японии.
Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 87 км к востоку от города Муцу (префектура Аомори), в котором проживают более 56 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 52,6 км.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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