https://news.day.az/world/1615925.html Иран захотел подать в МУС иск против Израиля
Иран захотел подать в МУС иск против Израиля
Иран намерен подать в Международный уголовный суд (МУС) иск против Израиля из-за его действий в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Иран сформировал специальную комиссию для подготовки иска, который будет подан в МУС в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, состоявшегося в Эр-Рияде", - сказал дипломат.
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