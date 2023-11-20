Иран захотел подать в МУС иск против Израиля

Иран намерен подать в Международный уголовный суд (МУС) иск против Израиля из-за его действий в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Иран сформировал специальную комиссию для подготовки иска, который будет подан в МУС в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, состоявшегося в Эр-Рияде", - сказал дипломат.

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