Корабли НАТО вышли в районы учений Freezing Winds

Корабли стран НАТО начали выходить в районы учений Freezing Winds возле Аландских островов в Балтийском море из финских портов Турку и Хельсинки, сообщает ВМС Финляндии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, всего в первых учениях НАТО под руководством Финляндии примут участие около 30 боевых кораблей, минных тральщиков, катеров и судов обеспечения, 16 самолетов и вертолетов и 4 тысячи военнослужащих.

В рамках тренировки морской десант выполнит операции по высадке на берег. В них примут участие пехотинцы США, Великобритании и Финляндии. Маневры продлятся до 1 декабря.

Кроме того, к учениям присоединятся корабли Первой постоянной военно-морской группы и Первой постоянной противоминной группы НАТО, состоящих из кораблей Германии, Нидерландов, Польши и Франции.

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