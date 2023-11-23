США требуют от Израиля расширить список гуманитарных мер для помощи Газе
Соединенные Штаты требуют от Израиля усилить меры по обеспечению безопасности жителей Газы на время четырехдневного прекращения боевых действий. Об этом в среду сообщила газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В перечень таких мер входят создание безопасных зон, увеличение поставок топлива и медикаментов в Газу.
США вместе с Катаром также призывают Израиль рассмотреть возможность продления запланированной четырехдневной паузы, если ХАМАС согласится освободить больше оговоренных ранее 50 заложников.
22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет. Как указали в МИД Катара, о введении режима прекращения огня будет объявлено в течение 24 часов.
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