Замглавы Минфина США посетит Турцию

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон посетит Турцию, где намерен обсудить ограничительные меры в отношении РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Минфина США.

Как отмечается в документе, Нельсон с 26 ноября по 1 декабря посетит столицу Омана Маскат, а также Анкару и Стамбул, где намерен затронуть вопрос оказания финансового давления на палестинское радикальное движение ХАМАС, а также поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

В Турции, как следует из заявления, замминистра финансов США "обсудит усилия по предотвращению, нарушению, а также расследованию торговой и финансовой активности".

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