Назначен новый президент Фонда турецкой культуры и наследия

3 ноября 2023 года на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ), состоявшемся в Астане (Казахстан), главы государств тюркских стран назначили Актоты Раимкулову президентом Фонда турецкой культуры и наследия, передает Day.Az со ссылкой на YeniŞafak.

Президент фонда Актоты Раимкулова выразила благодарность Гюнай Эфендиевой за ее вклад в развитие культуры и наследия тюркского мира.

Гюнай Эфендиева пожелала Актоты Раимкуловой успехов в продолжении деятельности организации и поблагодарила сотрудников за совместную работу, проделанную с большой любовью и энтузиазмом за время полномочий.

Актоты Раимкулова, президент фонда, заявила, что организация будет активно продолжать свои проекты и деятельность в направлении углубления отношений, основанных на общей этнической принадлежности, культуре и истории в тюркском мире.

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