США заинтересована в диалоге с Россией по вопросам ядерной сферы

Администрация США заинтересована в обсуждении с Россией вопросов касательно ядерной сферы.

Как передает Day.Az, об этом сообщила ТАСС заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Таким образом она прокомментировала заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что диалог по стратегической стабильности между Россией и Соединенными Штатами вряд ли возобновится в ближайшем будущем в том виде, в котором он был ранее.

По словам Дженкинс, в Вашингтоне уверены, что в Москве знают, какова позиция американской стороны по этому вопросу, она остается прежней.

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