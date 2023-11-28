Марсель захватили крысы.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, в школах города ситуация катастрофическая.

"С прошлой весны, помимо сбоя в работе туалетной канализации, крысы и мыши наводнили классы и коридоры школы", - пишет газета о ситуации в одной из школ города.

Отмечается, что в другой школе газете рассказали, что из-за крыс приходится выбрасывать книги и проводить дезинфекцию.

В июне при мэрии Парижа создали рабочую группу "по сосуществованию" горожан с крысами.

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