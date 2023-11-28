Эксперты заявили о готовности Китая начать военную операцию на Тайване

В Китае в очередной раз заявили о недопустимости военной эскалации на Тайване. С ростом мощи армии КНР становится ясно, что страна готова к восстановлению своей целостности военным путем, считает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. Жители Китая также готовы к проведению военной операции, заявил он в беседе с телеканалом "360", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я вообще теоретически не исключаю, что в какой-то момент Китайская Народная Республика, если почувствует, что у нее уже достаточно сил и средств, и дипломатического, и военного ресурса, если все эти факторы сойдутся воедино, то КНР сможет пойти на свою специальную военную операцию по Тайваню. На мой взгляд, общество в КНР к этому готово", - сказал Мезюхо.

С независимостью Тайваня Китай никогда не смирится, убежден эксперт. По его мнению, несмотря на заявления МИДа КНР о дипломатических методах восстановления суверенитета на Тайване, ситуация демонстрирует готовность КНР к военной эскалации. В этом случае в конфликт не вмешается никто, кроме США, убежден политолог.

Напомним, представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова. Он подчеркнул, что "независимость Тайваня" означает войну.

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