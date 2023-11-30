КНДР исключает возможность переговоров с США

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен заявила, что Пхеньян никогда не сядет за стол переговоров с Вашингтоном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает ЦТАК.

"Суверенитет суверенного государства ни в коем случае не может быть предметом обсуждения, и мы никогда не будем сидеть за столом с США для обсуждения этого", - говорится в заявлении Ким Ё Чен, опубликованном агентством.

Она обвинила США в "подавлении" глобального мира и безопасности и отметила, что Север продолжит осуществлять свои суверенные права как государство - член ООН "без каких-либо ограничений".

По ее мнению, недавнее заседание СБ ООН, касающееся запуска Пхеньяном разведывательного спутника, было созвано по "бандитскому" требованию США и их союзников, а также "является доказательством того, что некоторые государства-члены ООН отрицают суверенные права Севера".

"Я сожалею о том факте, что Совет Безопасности ООН, в котором должны строго соблюдаться цель и принцип Устава ООН, превращается в страну беззакония, где беспричинно нарушается суверенитет независимых государств", - подчеркнула Ким Ё Чен.

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