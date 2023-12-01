Раскол в правительстве Армении

В правительстве Армении есть недовольство тем, что все крупные компании находятся под контролем заместителя премьер-министра Мгера Григоряна.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, благодаря отчетам Григоряна, которые он представляет непосредственно премьер-министру, приближенные к нему лица получили максимальные привилегии.

Издание отмечает, что Григорян имеет связи практически со всеми крупными компаниями Армении: "Под его контролем находятся крупные строительные проекты, продажа мобильного оператора "МТС Армения" новым скандальным владельцам, продажа инвестиционной компании здания "HayPost".

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