https://news.day.az/world/1618622.html Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за обстрел Израиля
Боевое крыло ХАМАС взяло на себя ответственность за обстрел Израиля
Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило об обстреле городов Ашкелон, Сдерот и Беэр-Шева. Об этом говорится в Telegram-канале группировки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Бойцы "Бригад [Иззэддина] аль-Кассама" запустили ракеты по Ашкелону, Сдероту и Беэр-Шеве в ответ на удары противника по гражданскому населению", - говорится в сообщении.
Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.
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