В Набережных Челнах произошел крупный пожар на авторынке "Гараж 500". Кадры мощного возгорания публикует Telegram-канал МЧС России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, как под напором пламени в здании выбило стекла, а крыша полностью обвалилась. Во время тушения пожара в небо поднимались густые черные столбы едкого дыма. В результате инцидента значительные повреждения получили опорные конструкции здания, а внешние стены сильно накренились. При этом информация о пострадавших пока не поступала, уточнили в МЧС.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Татарстан уточнили, что сообщение о горении кровли одноэтажного здания авторынка вечером. Пожару присвоили третью категорию сложности. Сотрудники пожарной бригады описывают сложившуюся обстановку как сложную.

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