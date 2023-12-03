https://news.day.az/world/1619096.html Турция приветствует снятие оружейного эмбарго с Сомали
Турция приветствует снятие оружейного эмбарго с Сомали
Турция приветствует принятие Советом Безопасности ООН резолюции об отмене оружейного эмбарго в отношении Сомали. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает Day.Az.
В официальном сообщении отмечается, что в МИД Турции решение СБ ООН оценивается как "историческое", и выражается надежда, что оно принесет Сомали мир, процветание и обнадеживающие перспективы на будущее.
Турецкое ведомство подчеркивает, что Анкара намерена продолжать оказывать поддержку Сомали и ее народу.
Ранее Совбез ООН единогласно принял резолюцию об отмене оружейного эмбарго в отношении Сомали.
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