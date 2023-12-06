Турция рассчитывает на взаимность США в вопросе продажи F-16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на взаимность США в вопросе продажи Анкаре истребителей F-16 в ответ на ратификацию турецким парламентом заявки на вступление Швеции в НАТО.

"В вопросе F-16 мы сказали нашим собеседникам: "Если в Соединенных Штатах Америки есть Конгресс, то и у нас есть конгресс, а именно наш парламент", который и примет окончательное решение [по вопросу одобрения заявки Швеции]. Как президент, я передал это [ратификационный протокол] в парламент, и вы [США] поблагодарили меня. Я выполнил свой долг, теперь жду чего-то и от вас. Давайте сделаем эти шаги вместе, одновременно", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Катара, где 5 декабря он принял участие в саммите лидеров стран Персидского залива. Его высказывания приводит агентство Anadolu Ajansı, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эрдоган также сообщил, что переговоры Турции по приобретению европейского истребителя Eurofighter на случай, если США откажут в продаже ей F-16, продолжаются. "Великобритания положительно относится к вопросу [продажи] истребителя Eurofighter. К сожалению, есть проблема в Германии. Тем не менее Великобритания заняла позитивную позицию, чтобы устранить эти проблемы. Они заявили, что обсудят этот вопрос с немцами", - сказал Эрдоган, добавив, что у Турции есть и другие альтернативы в вопросе приобретения истребителей нового поколения.

Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО. В начале ноября сообщалось, что переговоры на техническом уровне о приобретении Турцией у США истребителей F-16 завершены и в Анкаре рассчитывают на положительное решение вопроса.

О планах приобрести истребители Eurofighter Typhoon глава Минобороны Турции Яшар Гюлер сообщил в середине ноября на слушаниях по военному бюджету в парламенте. Он отметил, что Анкара уже получила согласие в этом вопросе Великобритании и Испании и пытается убедить ФРГ. В Минобороны Турции отметили, что Анкара намерена закупить 40 истребителей Eurofighter европейского производства, из них 20 изначально и 20 на последующей стадии.

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