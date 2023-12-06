Кадры с места обнаружения тела экс-депутата Украины

Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места обнаружения тела бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, которое нашли в Одинцово в Московской области, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным следователей, украинского политика застрелили из неустановленного оружия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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