https://news.day.az/world/1620049.html Кадры с места обнаружения тела экс-депутата Украины - ВИДЕО
Кадры с места обнаружения тела экс-депутата Украины - ВИДЕО
Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места обнаружения тела бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, которое нашли в Одинцово в Московской области, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным следователей, украинского политика застрелили из неустановленного оружия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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