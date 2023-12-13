https://news.day.az/world/1621627.html TEKNOFEST 2024 пройдет в Адане
TEKNOFEST 2024 пройдет в Адане
TEKNOFEST 2024 пройдет в Адане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом в социальной сети заявил председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар.
Байрактар выбрал Адану местом проведения крупнейшего в мире фестиваля авиации, космоса и технологий.
Он сообщил, что подробная информация будет опубликована в социальных сетях фестиваля TEKNOFEST.
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