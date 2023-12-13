США усилсят военное присутствие в Европе

ВМС США осенью следующего года направят в Европу на постоянное базирование еще один эсминец противоракетной обороны - USS Oscar Austin. Об этом сообщило в среду издание Navy Times, ссылаясь на начальника военно-морской базы в испанском городе Рота капитана Тига Суареса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Ожидается, что Oscar Austin прибудет в Роту в сентябре-октябре 2024 года", - сказал Суарес.

Его прибытие является частью плана по увеличению количества эсминцев ПРО в Европе с четырех до шести единиц. Еще один такой эсминец, название которого Суарес не указал, прибудет в Роту в 2026 году.

Эти два корабля присоединятся к эсминцам ПРО USS Arleigh Burke, USS Roosevelt, USS Paul Ignatius и USS Bulkeley, которые в настоящее время базируются на постоянной основе в Испании.

Эсминцы ПРО ВМС США вместе с наземными базами Aegis в Румынии и Польше являются составными частями европейской системы противоракетной обороны.

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