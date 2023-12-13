ЦАХАЛ ведет бои с радикалами ХАМАС в Хан-Юнисе

Радикалы открыли огонь из гранатометов по израильским солдатам из здания школы в Хан-Юнисе в секторе Газа, военнослужащие вступили с ними в бой и ликвидировали отряд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Террористы, находившиеся в школе в Хан-Юнисе, обстреляли солдат, военные провели целенаправленный рейд против террористов внутри школы", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, "террористический отряд обстреливал солдат из огнестрельного оружия и противотанковых гранатометов". "Военные уничтожили террористов в ходе боя", - заключили в армии Израиля.

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