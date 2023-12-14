Великобритания вводит запрет на импорт алмазов из России

Великобритания вводит запрет на импорт алмазов и некоторых металлов из России с 1 января 2024 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт правительства страны.

"Новый пакет санкций запрещает импорт некоторых металлов... Более того, Великобритания вводит отдельный закон, чтобы запретить импорт алмазов из России", - говорится в пресс-релизе.

Там же сообщается, что вводится запрет на экспорт в Россию ряда товаров двойного назначения, в частности, которые можно использовать в военных или промышленных целях, а также предметы, которые Украина обнаружила на поле боя (детали машин и электронику).

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