Во Франции бьют тревогу из-за проблемы иммиграции. Так, французский политолог, директор департамента института опросов IFOP Жером Фурке заявил, что Франция уже не в 80-х годах, сегодня 81% новорожденных в стране носят арабо-мусульманское имя.

"В начале 80-х годов их было 5-6%, так что это очень большая часть населения. И районы, куда прибыла иммиграция - крупные города, бывшие промышленные районы. Таким образом, проблема иммиграции сегодня присутствует по всей стране", - сетует французский политолог.

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