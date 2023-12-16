https://news.day.az/world/1622545.html Во Франции бьют тревогу из-за проблемы иммиграции - ВИДЕО
Во Франции бьют тревогу из-за проблемы иммиграции - ВИДЕО
Во Франции бьют тревогу из-за проблемы иммиграции. Так, французский политолог, директор департамента института опросов IFOP Жером Фурке заявил, что Франция уже не в 80-х годах, сегодня 81% новорожденных в стране носят арабо-мусульманское имя.
"В начале 80-х годов их было 5-6%, так что это очень большая часть населения. И районы, куда прибыла иммиграция - крупные города, бывшие промышленные районы. Таким образом, проблема иммиграции сегодня присутствует по всей стране", - сетует французский политолог.
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