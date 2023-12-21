Кровавая стрельба в Праге

- много погибших и раненых - ФОТО - ВИДЕО

В Чехии в университете произошла кровавая стрельба. Число жертв на данный момент превысило 15 человек. Об этом со ссылкой на полицию Чехии сообщает агентство Reuters, передает Day.Az.

"Мы знаем, что в результате этого трагического события погибли более 15 человек. Минимум 24 человека получили ранения", - заявил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек.

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