https://news.day.az/world/1624055.html Кровавая стрельба в Праге - много погибших и раненых - ФОТО - ВИДЕО
Кровавая стрельба в Праге - много погибших и раненых - ФОТО - ВИДЕО
В Чехии в университете произошла кровавая стрельба. Число жертв на данный момент превысило 15 человек. Об этом со ссылкой на полицию Чехии сообщает агентство Reuters, передает Day.Az.
"Мы знаем, что в результате этого трагического события погибли более 15 человек. Минимум 24 человека получили ранения", - заявил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек.
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