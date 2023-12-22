В США сравнили ситуацию в Газе с американской кампанией во Вьетнаме

Проведение военной операции в секторе Газа Израилем по интенсивности можно сравнить с американской кампанией во Вьетнаме. Такое мнение высказал бывший аналитик военной разведки США и бывший следователь ООН по военным преступлениям Марк Гарласко, его слова приводит телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вам пришлось бы вернуться к войне во Вьетнаме, чтобы провести сравнение (с боевыми действиями в секторе Газа - прим. ред.)", - заявил Гарласко.

Как отмечается в сообщении CNN, Израиль более двух месяцев вел высокоинтенсивную кампанию "сочетая тяжелые воздушные бомбардировки с беспощадными артиллерийскими залпами".

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