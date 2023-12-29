Россия резко сократила вывоз нефтепродуктов

С 17 по 24 декабря суммарный экспорт российских нефтепродуктов сократился в общей сложности на 666 тысяч баррелей в день в сравнении с показателем предыдущей недели и снизился до отметки в 2,5 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Vortexa, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Недельное сокращение было во многом обусловлено снижением экспорта дизельного топлива, нафты (вещества, получаемого при перегонке нефти) и мазута, уточнили эксперты. За этот период времени вывоз дизеля упал на 25 процентов, до чуть более 1 миллиона баррелей в сутки.

В свою очередь, поставки нафты снизились в еще большей степени - на 36 процентов, до 382 тысяч баррелей в день. Объемы поставок мазута сократились на 17 процентов и упали до уровня примерно в 692 тысячи баррелей в сутки. В целом основными покупателями российских нефтепродуктов стали ближневосточные и африканские страны.

При этом средний четырехнедельный показатель, напротив, вырос на 157 тысяч баррелей в сутки и достиг уровня в 2,6 миллиона баррелей в день. Этот показатель стал максимальным более чем за семь месяцев. Эксперты связали подобную динамику с общим увеличением мощности работы российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

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