Пхеньян заявил об успешном испытании крылатых ракет

КНДР в воскресенье провела испытание стратегической крылатой ракеты "Пульхвасар-3-31" с подводной лодки, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд над Корейским Восточным морем (Японским морем) и точно поразили цель на острове", - пишет ЦТАК.

Отмечается, что испытательный запуск "не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и прошел совсем независимо от ситуации в регионе".

Подчеркивается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын, который руководил запуском, "выразил большое удовлетворение результатом испытания". При этом он отметил стратегическую важность успешных испытаний для "строительства мощных военно-морских сил".

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