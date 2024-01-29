Премьер Грузии и лидер правящей партии поменяются местами

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили займет должность лидера правящей партии "Грузинская мечта" вместо Ираклия Кобахидзе, который возглавит правительство республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщают грузинские СМИ.

Решение принял политсовет партии 24 января, публично о нем планировалось объявить 1 февраля на съезде "Грузинской мечты", уточняет Imedi.

Гарибашвили был премьер-министром в 2013-2015 годах, в феврале 2021 года он снова возглавил правительство. В разные годы он занимал должности главы грузинского МВД и Минобороны. Кобахидзе возглавил партию власти в 2021-м.

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