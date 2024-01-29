Чехия подписала договор о покупке истребителей F-35

Чехия и США заключили соглашение о покупке 24 сверхзвуковых истребителей F-35.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Документ, согласно агентству, подписали министр обороны республики Яна Чернохова и посол США в Чехии Бижан Сабет. Общие расходы по контракту составят 150 млрд крон (примерно $6,5 млрд). Это крупнейшая по объему финансов сделка в истории чешской армии.

Первые F-35 поступят в Чехию в 2031 году. Полностью они будут получены ВВС республики в 2035 году. Американские истребители будут защищать национальное воздушное пространство до 2069 года.

Закупку истребителей в сентябре прошлого года одобрило чешское правительство.

В ВВС Чехии F-35 заменят 14 сверхзвуковых истребителей JAS-39 Gripen, арендованных у Швеции.

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