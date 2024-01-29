https://news.day.az/world/1633054.html В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Турцию в феврале
В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Турцию в феврале
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию готовится в феврале, основная тема переговоров - украинская тематика, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Да, готовится визит", - сказал Ушаков журналистам, отвечая в понедельник на вопрос "Интерфакса", действительно ли визит Путина в Турцию готовится в феврале.
Говоря о возможности возобновления мирных переговоров по Украине в рамках стамбульского формата, он отметил: "Могу сказать, что украинская тематика будет в качестве, наверно, одним из основных предметов переговоров".
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