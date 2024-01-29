В Кремле заявили о подготовке визита Путина в Турцию в феврале

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию готовится в феврале, основная тема переговоров - украинская тематика, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Да, готовится визит", - сказал Ушаков журналистам, отвечая в понедельник на вопрос "Интерфакса", действительно ли визит Путина в Турцию готовится в феврале.

Говоря о возможности возобновления мирных переговоров по Украине в рамках стамбульского формата, он отметил: "Могу сказать, что украинская тематика будет в качестве, наверно, одним из основных предметов переговоров".

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