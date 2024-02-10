США не выполнили военные обязательства перед Тайванем на десятки миллиардов долларов

Портфель невыполненных США поставок оружия Тайваню достигает около $22 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TVBS.

По его данным, такие оценки приводятся в докладе по поставкам в рамках программы продажи продукции военного назначения иностранным вооруженным силам FMS (Foreign Military Sales), который был представлен комитету по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Согласно документу, в общей сложности Вашингтон не выполнил свои обязательства перед Тайванем по 19 сделкам.

Как отмечает TVBS, по некоторым из них поставки начнутся не ранее 2027 года, а по отдельным новые сроки передачи вооружений острову даже не обозначены.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.

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