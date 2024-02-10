Крушение самолета на трассе в США, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли в результате крушения небольшого самолета на трассе возле американского города Нейплс (штат Флорида). Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, самолет Bombardier Challenger 600 врезался в транспортное средство сразу после приземления на трассу. Всего на борту находились пять человек. Причины посадки воздушного судна на дорогу не называются.

Часть полос на трассе закрыта для движения транспорта. Водителей просят избегать места происшествия. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте США занимаются расследованием произошедшего.

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