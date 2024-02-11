Конгресс одобрил сделку с Турцией по истребителям F-16

Конгресс США принял решение одобрить сделку с Турцией по продаже ей 40 новых и модернизации имеющихся на вооружении истребителей F-16. Об этом сообщило американское посольство в Анкаре на своей странице в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Принятое на этой неделе решение Конгресса одобрить приобретение Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 является большим шагом вперед. Турецкий парк F-16 имеет решающее значение для сил НАТО с точки зрения обеспечения в будущем оперативной совместимости между союзниками", - приводит посольство заявление главы дипмиссии Джеффри Флейка.

Как отмечает телеканал TRT, начавшийся 26 января двухнедельный процесс рассмотрения турецкой заявки был завершен без каких-либо препятствий для дальнейшей реализации сделки. В течение этого времени конгрессмены могли подавать возражения. Только сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) сделал это, передав свое возражение в комитет по международным делам. Но, как отмечает телеканал, его обращение не получило дальнейшего хода до окончания срока рассмотрения турецкой заявки. Таким образом, с точки зрения законодательства США препятствий для завершения продажи Турции истребителей не осталось.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее сообщал, что ожидает к 10 февраля от Конгресса США решения по истребителям. Он отмечал, что между Анкарой и Вашингтоном была предварительная договоренность, что США примут меры в вопросе продажи F-16 после того, как турецкий парламент одобрит заявку Швеции о вступлении в НАТО. Законодательный орган одобрил ратификационный протокол Стокгольма в январе.

Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывали увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.

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