Япония намерена передать Украине $106 млн

Правительство Японии намерено по итогам запланированной на 19 февраля двусторонней конференции по восстановлению Украины передать Киеву грант в размере 15,8 млрд иен (около $106 млн). Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее газета Sankei проинформировала, что власти Японии определили семь приоритетных направлений сотрудничества с Киевом, которые будут объявлены в ходе конференции. Ожидается, что японская сторона будет способствовать разминированию украинской территории и улучшению гуманитарной ситуации в стране, стимулировать развитие местного сельского хозяйства, новых видов производств, включая сферу биотехнологий, а также IT-технологий. Кроме того, Япония будет работать над восстановлением энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Токио также окажет поддержку Киеву в вопросе искоренения коррупции и усиления государственного управления. В связи с этим власти двух стран рассчитывают подписать более 20 документов на тему двустороннего взаимодействия.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму более $7,6 млрд.

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