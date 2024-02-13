Глава ВОЗ сравнил поставки медикаментов для сектора Газа с "каплей в море"

Поставляемых в сектор Газа медикаментов недостаточно для покрытия потребностей, которые обусловлены военной операцией Израиля. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, посвященном вопросам государственного управления, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это [поставленные в Газу медикаменты] является каплей в море по сравнению с потребностями, которые продолжают расти с каждым днем", - заявил глава ВОЗ. Он отметил, что 447 тонн медикаментов были доставлены в анклав с начала эскалации конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Гебрейесус также заявил, что только 15 из 36 больниц в Газе продолжают работать.

Британская газета Financial Times ранее сообщала, что поставки гуманитарной помощи жителям анклава сократились в пять раз в последние месяцы, наблюдается серьезная нехватка медикаментов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, а затем начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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