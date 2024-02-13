Армяне травят россиян уксусом под видом минеральной воды

Житель Северной Осетии получил ожог пищевода после глотка уксуса, который оказался в новой закрытой бутылке минеральной воды из Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ее продажу в регионе рекомендовано приостановить, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Сегодня появилась информация, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук". Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус. Знаю о ситуации. К выяснению обстоятельств привлечены МВД, Прокуратура, Роспотребнадзор", - говорится в сообщении.

В республике уже изъяли 24 упаковки воды "Джермук", проводятся необходимые оперативные мероприятия. Предпринимателям, реализующим эту минеральную воду, рекомендовано приостановить продажу.

"Обращаюсь также к жителям республики: до выяснения всех обстоятельств не употребляйте продукцию торговой марки "Джермук". Берегите себя", - отметил Меняйло.

Минеральная вода Джермукского месторождения расположена в окрестностях города Джермук в Армении.

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