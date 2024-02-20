Массовая драка в Армении переросла в стрельбу

Вооруженный инцидент произошел в городе Раздан Котайкской области Армении.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

Конфликт между местными жителями в Раздане перерос в массовую драку с участием 11 человек. Во время драки один из участников выстрелил в воздух из пистолета.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Задержаны 10 участников драки, двум из них предъявлены обвинения.

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