https://news.day.az/world/1638685.html Массовая драка в Армении переросла в стрельбу - есть задержанные
Массовая драка в Армении переросла в стрельбу - есть задержанные
Вооруженный инцидент произошел в городе Раздан Котайкской области Армении.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
Конфликт между местными жителями в Раздане перерос в массовую драку с участием 11 человек. Во время драки один из участников выстрелил в воздух из пистолета.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Задержаны 10 участников драки, двум из них предъявлены обвинения.
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