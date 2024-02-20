В Ереване обстреляли здание муниципалитета

Неизвестный выстрелил в окно здания муниципалитета Нор Норк в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

20 февраля около 09:00 в полицию поступил сигнал о том, что неизвестный несколько раз выстрелил в окно кабинета главы администрации Нор Норка Тиграна Тер-Маркаряна.

Прибывшие на место полицейские обнаружили на окне отверстия от 7 выстрелов. Во дворе они нашли машину Nissan, на окне которой также есть след от выстрела.

Правоохранительные органы ведут расследование.

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