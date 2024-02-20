https://news.day.az/world/1638778.html В Ереване обстреляли здание муниципалитета
В Ереване обстреляли здание муниципалитета
Неизвестный выстрелил в окно здания муниципалитета Нор Норк в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
20 февраля около 09:00 в полицию поступил сигнал о том, что неизвестный несколько раз выстрелил в окно кабинета главы администрации Нор Норка Тиграна Тер-Маркаряна.
Прибывшие на место полицейские обнаружили на окне отверстия от 7 выстрелов. Во дворе они нашли машину Nissan, на окне которой также есть след от выстрела.
Правоохранительные органы ведут расследование.
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