ЦАХАЛ начнет внутреннее расследование атаки ХАМАС 7 октября

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет внутреннее расследование обстоятельств атаки палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщило радио ЦАХАЛ со ссылкой на начальника генерального штаба Герци Халеви, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщается, в ближайшие дни израильские военные начнут внутреннее расследование атаки ХАМАС 7 октября и последующих действий на территории страны. Проверка затронет все армейские подразделения.

"Оперативная обстановка на поле боя сейчас позволяет провести такую проверку", - отметил начальник израильского генштаба. Предположительно, следствие займет около трех месяцев.

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