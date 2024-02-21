В ФБР оценили масштаб кибератак Китая на США

Китайские хакеры недавно провели масштабные атаки на критические объекты инфраструктуры США с помощью вредоносного программного обеспечения. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, кибератаки КНР на Вашингтон в последнее время "достигли невиданных прежде масштабов" и это является угрозой национальной безопасности США.

В качестве примера Рэй привел группировку Volt Typhoon. По данным американских ведомств, в начале февраля "спонсируемые Китаем" хакеры атаковали сети ряда организаций на всей территории США, в том числе критической инфраструктуры в попытке создать сбои в их работе.

"И это лишь верхушка айсберга, это одна из многих подобных попыток китайцев", - констатировал глава ФБР.

Он также уточнил, что Китай все чаще пытается внедрить "наступательное оружие" в критически важную инфраструктуру американских ведомств и организаций с целью "атаковать, когда Пекин решит, что пришло подходящее время".

Глава ФБР отказался уточнить, какая именно критическая инфраструктура подверглась нападению. Он лишь добавил, что сотрудниками ФБР "ведется большая работа".

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