Прокуратура Нью-Йорка потребует конфисковать активы Трампа

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс потребует конфисковать активы бывшего президента США Дональда Трампа, если он не выплатит около $355 млн по делу о махинациях с Trump Organization, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если у него (Трампа - прим.) не будет средств на погашение штрафа, то мы обратимся в суд для принудительного исполнения решения и попросим арестовать его активы", - сообщила она в интервью телеканалу ABC News. По ее словам, конфискация может затронуть принадлежащий Трампу небоскреб, расположенный на Уолл-стрит.

16 февраля суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Кроме того, Трампу на три года запретят "работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк", а также "обращаться за кредитами в какой-либо финансовый институт, зарегистрированный в штате Нью-Йорк". Как сообщила его адвокат Алина Хабба, бывший американский лидер намерен обжаловать это решение.

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии Джеймс, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как настаивает ведомство, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, ряда офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.

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