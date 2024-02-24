https://news.day.az/world/1639905.html Французские фермеры "замуровали" префектуру Ле-Ман
Французские фермеры "замуровали" префектуру Ле-Ман
Беспрецедентные акции проходят по всей Франции накануне Сельскохозяйственной выставки, передает Day.Az.
Фермеры, недовольные экономическим и социальным положением, "замуровали" префектуру Ле-Ман.
Местные СМИ отмечают, что еще одной причиной недовольства фермеров стало то, что профсоюзы отказались продвигать их интересы, тем самым оставив их одних в ответственный момент.
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