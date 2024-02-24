Французские фермеры "замуровали" префектуру Ле-Ман

Беспрецедентные акции проходят по всей Франции накануне Сельскохозяйственной выставки, передает Day.Az.

Фермеры, недовольные экономическим и социальным положением, "замуровали" префектуру Ле-Ман.

Местные СМИ отмечают, что еще одной причиной недовольства фермеров стало то, что профсоюзы отказались продвигать их интересы, тем самым оставив их одних в ответственный момент.

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