Израиль решил направить делегацию в Катар для обсуждения сделки с ХАМАС

Военный кабинет министров Израиля принял решение направить в ближайшие дни израильскую делегацию в Катар для продолжения переговоров по сделке по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщила радиостанция Kan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, решение было принято после того, как министры заслушали доклады переговорщиков и обсудили в ходе селекторного совещания итоги состоявшихся в Париже 23 и 24 февраля консультаций с представителями США, Катара и Египта по продвижению сделки с правящим в палестинском анклаве радикальным движением ХАМАС.

Kan отмечает, что в Доху направится "делегация специалистов". По данным радиостанции, стороны будут обсуждать уже конкретные вопросы, в том числе личности палестинских заключенных, которые подлежат освобождению. На консультациях в Париже израильскую делегацию возглавлял директор разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа.

По информации радиостанции, в ночь на 25 февраля военный кабмин Израиля начал обсуждение деталей сделки, согласованных на парижской встрече. 25 февраля министры соберутся на заседание, в ходе которого будет продолжено изучение этого вопроса, передает Kan. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что кабмин обсудит следующие шаги на переговорах по освобождению удерживаемых радикальным движением ХАМАС в секторе Газа заложников после возвращения израильской делегации из Парижа.

По данным Kan, новая сделка с радикальным движением ХАМАС предполагает возвращение одного удерживаемого в секторе Газа заложника в обмен на один день паузы в боевых действиях и освобождение из израильских тюрем десяти палестинских заключенных. По информации радиостанции, рамочное соглашение предполагает паузу в боевых действиях в секторе Газа длительностью около шести недель.

Парижские консультации

23 и 24 февраля в Париже состоялся второй раунд многосторонних переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. 28 января AFP проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. Телекомпания NBC сообщила, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в Газу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!