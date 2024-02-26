Гутерриш недоволен работой Совбеза ООН по решению конфликтов

Отсутствие единства в Совбезе ООН по вопросам, касающихся конфликтов, которые происходят в мире, подрывает его авторитет, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Отсутствие единства в Совбезе ООН по действиям России на Украине и израильским военным операциям в Газе, которые начались после ужасной террористической атаки ХАМАС 7 октября, серьезно - и, возможно, фатально - подорвало его авторитет", - приводят слова Гутерриша западные СМИ в понедельник.

По его словам, сейчас СБ ООН часто попадает в тупик и не может принимать решения по важным вопросам мира и безопасности. Генсек отметил, что СБ необходима серьезная реформа.

Возвращаясь к теме сектора Газа, Гутерриш вновь призвал к гуманитарному перемирию и освобождению израильских заложников. Он добавил, что полномасштабное наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах будет не только катастрофично для палестинских беженцев, укрывающихся там, но и может положить конец программам помощи ООН.

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