В США рассказали о переоцененности танков Abrams

Американские танки M1 Abrams и другие машины западного производства, которые использует Киев, переоценили. Об этом рассказали в публикации американского издания The National Interest (NI), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"M1 Abrams, вероятно, был значительно переоценен - во многом так же, как британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 2. Хотя M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков, находящихся на вооружении в мире на сегодняшний день, ни один из них не следует рассматривать как непобедимое чудо-оружие", - говорится в материале.

Автор подчеркнул, что конфликт в Украине показал уязвимость танков от противотанковых ракет и дронов-камикадзе. При этом потери танков на Украине следует рассматривать как свидетельство их центральной роли в современных боевых действиях - несмотря на применение дронов и высокоточных боеприпасов.

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