На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, прозвучали в северной части Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в [населенном пункте] Шломи на севере Израиля", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз армейская пресс-служба информировала об объявлении воздушной тревоги в северной части Израиля вечером 28 февраля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!