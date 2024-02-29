https://news.day.az/world/1641199.html На севере Израиля объявили воздушную тревогу
На севере Израиля объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, прозвучали в северной части Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены прозвучали в [населенном пункте] Шломи на севере Израиля", - говорится в сообщении.
В предыдущий раз армейская пресс-служба информировала об объявлении воздушной тревоги в северной части Израиля вечером 28 февраля.
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