Французские фермеры устроили манифестацию на подступах к Версальскому дворцу

Французские фермеры, недовольные падением доходов из-за инфляции и бесконтрольного агроимпорта с Украины, устроили акцию протеста на подступах к Версальскому дворцу - историческому замку французских королей. Об этом сообщил телеканал BFM TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в акции задействованы несколько десятков тракторов. "Мы приехали в Версаль, чтобы нас услышали", - заявил в эфире телеканала представитель ассоциации "Сельская координация" (Coordination rurale) Фредерик Ферран.

Фермеры предупредили, что останутся в Версале до начала следующей недели. 4 марта там состоится Конгресс французского парламента (съезд обеих палат), в ходе которого состоится окончательное голосование по вопросу о закреплении в конституции права женщин на аборт.

Ранее в пятницу столичная полиция пресекла выступления фермеров у Триумфальной арки в Париже. Задержаны 66 человек. Министр сельского хозяйства Марк Фено призвал участников пикетов к ответственности.

Акция в Версале, где находится загородная резиденция президента Франции Эмманюэля Макрона, проходит на фоне повышенных мер безопасности.

О массовых демонстрациях

Массовые демонстрации аграриев начались во Франции в январе на волне недовольства падением доходов из-за инфляции и увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины в результате отмены Евросоюзом пошлин. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов перекрывали крупные дорожные магистрали и проводили манифестации перед зданиями государственных органов.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь огласил несколько предложений о потенциальных уступках фермерам, в том числе о возможности не повышать акциз на дизельное топливо для спецтехники. В результате некоторые аграрии прекратили протестовать, тогда как другие продолжили манифестации, выражая недовольство в связи со слишком медленной реализацией обещанных правительством мер.

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