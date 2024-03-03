Вулкан Гриндавик держит в страхе жителей Исландии

Власти Исландии эвакуируют жителей города Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана на полуострове Рейкьянес на юге страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает национальная телекомпания RUV со ссылкой на полицию.

Ранее телеканал со ссылкой на метеорологическую службу страны сообщал, что в километре к востоку от горы Сюлингарфелл появился магматический поток, "вызванный интенсивной сейсмической активностью" в районе. В метеорологической службе сообщали, что сейсмическая активность указывает на возможность извержения вулкана.

"Эвакуация в Гриндавике проходит успешно. В последние дни в Гриндавике не так много людей, и сегодня в городе люди не работают", - говорится в материале телеканала.

Телеканал со ссылкой на менеджера популярного среди туристов геотермального курорта "Голубая лагуна" в Исландии добавляет, что прилагаются усилия для скорейшего завершения эвакуации.

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