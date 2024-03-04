Хейли впервые побеждает на праймериз республиканцев в США

Бывший постоянный представитель при ООН Никки Хейли впервые побеждает на первичных выборах (праймериз) республиканцев в США в текущем электоральном цикле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Победу Хейли в столичном округе Колумбия прогнозируют по итогам обработки примерно 99% бюллетеней ведущие американские СМИ, включая агентство Associated Press, газеты The Washington Post и The New York Times, телеканалы ABC и CNN. По их подсчетам, Хейли получает около 63% голосов на первичных выборах в округе, а ее соперник - экс-президент США Дональд Трамп - примерно 33%.

На праймериз в федеральном округе отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Республиканской партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты. По итогам первичных выборов в округе Колумбия будут распределены голоса 19 делегатов. Хейли, согласно оценкам СМИ, получит их все. Для выдвижения кандидатом в президенты от республиканцев в первом туре голосования на национальном съезде партии 15-18 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо получить 1 215 голосов делегатов.

Эта победа на праймериз стала для Хейли первой в текущей предвыборной борьбе. Она заручилась поддержкой суммарно уже 43 делегатов. Трамп получил к настоящему времени 244 голоса делегатов. Согласно оценкам некоторых СМИ, он наберет количество голосов, необходимое для выдвижения кандидатом в президенты от республиканцев, уже к 12 марта.

Очередные выборы президента пройдут в США 5 ноября. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер Джо Байден, являющийся демократом, заявил, что будет добиваться переизбрания. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

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