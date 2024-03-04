Момент обрушения ж/д моста в Казахстане

В социальных сетях распространяется видео, на котором рушится мост на границе Шымкента и Туркестанской области, передает Day.Az со ссылкой на OTYRAR.

Известно, что пострадавших при обрушении нет. Как сообщают официальные лица, железнодорожный мост будут восстанавливать сотрудники КТЖ.

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